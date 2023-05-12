Yeni Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın istifası üzerine göreve gelen Fatma Meriç Yılmaz'ın biyografisi merak ediliyor. Fatma Meriç Yılmaz kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte hakkındaki bilgiler...

Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti.

2016 yılından bu yana Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevini yürüten Kınık'ın istifasının ardından tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecek.

Sağlık Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunmuş olan Fatma Meriç Yılmaz kimdir merak ediliyor.

Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz hakkındaki bilgiler, biyografisi ve kariyeri araştırılıyor.

Peki, Fatma Meriç Yılmaz kimdir? İşte detaylar...

Fatma Meriç Yılmaz kimdir

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz 1975 Ankara doğumludur. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur.

Tıpta uzmanlık eğitimini 2000- 2003 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlamış, 2003-2010 yılları arasında aynı hastanede başasistan olarak görev yapmıştır. 2008 yılında doçentlik ünvanını almış, 2010 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Klinik Şef Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilimdalına Doçent olarak atanmıştır.

2014 yılında aynı üniversitede Profesörlüğe yükseltilerek Profesörlük kadrosuna atanmıştır.

Kızılay Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yılmaz, Kerem Kınık'ın istifası üzerine başkanlık görevini üstlenmiştir.

Evli ve 3 çocuğu vardır.