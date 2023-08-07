Yeni Kovid alarmı! İşte türev virüsün adı... Ülkenin yerel kaynaklarına göre, yeni varyant Eris, İngiltere'de her 7 kişiden 1'inde görülüyor...

Virüs kabusu yeniden...

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) ülke genelinde yayıldığını duyurdu.

Buna göre, Omicron'un yeni alt varyantı Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturuyor.

Eris varyantı yayılıyor

AA'nın aktardığına göre, Eris, yüzde 39,4'le vakaların yaklaşık yarısını oluşturan Arcturus'tan sonra İngiltere'de en yaygın ikinci varyant olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, dünya genelinde Covid-19 vakalarındaki artışın sürmesi sebebiyle durumu yakından izlediklerini bildirdi.

Hastalığa karşı bağışıklığın azalması ve Kovid-19 aşılarının üzerinden belirli bir süre geçmesinin de vakalardaki artışa neden olabileceği belirtiliyor.