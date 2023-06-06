Yeni MİT Başkanı İbrahim Kalın kimdir? Hangi görevlerde bulundu? Eski Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanlığı’na atandı. Bununla birlikte İbrahim Kalın’ın hayatı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki MİT Başkanı İbrahim Kalın kimdir? İşte İbrahim Kalın’ın hayatı, eğitimi ve bulunduğu görevler…

Geçmiş dönemde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olarak görev yapan İbrahim Kalın vatandaşların gündeminde yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından kurulan yeni kabine sonrası en çok konuşulan isimlerden biri de İbrahim Kalın oldu.

İbrahim Kalın, 2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu başkan vekilliği ve cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı görevlerinde bulunmuştu.

MİT Başkanlığı’na atanan İbrahim Kalın’ın hayatı ve eğitimi merak ediliyor. Konu ile ilgili araştırmalar da hız kazandı.

Peki, MİT Başkanı İbrahim Kalın kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İbrahim Kalın'ın hayatı, eğitimi ve biyografisi…

İbrahim Kalın kimdir?

Milli İstihbarat ve Teşkilat Başkanı olarak atanan İbrahim Kalın, 2014’ten buyana büyükelçi sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın Sözcülüğünü üstlenmiştir.

İbrahim Kalın, 5 Haziran 2023 itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı olarak atandı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümünde 1992 yılında lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans tahsilini İslam düşüncesi ve felsefe alanında Malezya'da tamamladı. 2002 yılında doktor oldu.

2009'da dış politikadan sorumlu başbakan başdanışmanlığı görevine getirildi. 2012 yılında başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevini üstlendi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı genel sekreter yardımcılığı görevine getirildi. 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı sözcüsü görevini üstlendi.

2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu başkan vekilliği ve cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı görevlerini yürüten İbrahim Kalın, dün itibarıyla MİT başkanı oldu.