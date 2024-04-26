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Yeni müfredat: İntegral kaldırıldı mı? 12. sınıfta integral işlenecek mi?

Yeni müfredat: İntegral kaldırıldı mı? 12. sınıfta integral işlenecek mi? Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren müfredat değişikliği, kamuoyuna sunuldu. Maarif modeli temel alınan yeni müfredatta integral konusuna da değinildi. Peki, integral kaldırıldı mı? 12. sınıfta integral işlenecek mi? İşte detaylar...