Yeni müfredat: İntegral kaldırıldı mı? 12. sınıfta integral işlenecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında yeni müfredat için çalışıyor.
Kamuoyunun görüşüne sunulan yeni müfredat için yorum ve görüşler toplanıyor.
Öğrenciler ve öğretmenlerin merakla incelediği müfredatta konu değişiklikleri de yer alıyor.
En merak edilen ise "integral" oldu.
Öğrencilerin zorlandığı matematik konularından integral, AYT sınavında çıkıyor.
Peki, integral müfredattan kaldırıldı mı? Sınavlarda integral çıkacak mı? 12. sınıfta integral işlenecek mi? İşte detaylar...
İntegral müfredattan kaldırıldı mı?
Yayınlanan taslakta ortaöğretim matematik ders programı kapsamında 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldığı 12. sınıf matematik programında limit ve türev kavramlarının daha kapsamlı şekilde ele alındığı görüldü.