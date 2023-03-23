Yeni özellik aktif! Twitter Bookmark nedir, nasıl kullanılır? Sosyal medya platformu Twitter'a yeni gelen 'Bookmark' yani yer imi özelliği, birçok kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Peki,Twitter bookmark nedir, nasıl kullanılır? Twitter yer imi özelliği nedir? İşte ayrıntılar...

Sosyal medya platformu Twitter, yeni bir özelliğiyle gündemde: Bookmark

Kullanıcıların deneyimlerini kolaylaştırmak adına güncellemeler yapan Twitter, bir adım daha attı.

Boookmark yani kişiye özel yer imi seçeneğini getiren Twitter, atılan tweetlerin kaydedilme sayısını görüntülemeye izin verecek.

Peki, Twitter bookmark nedir? Bookmark nasıl yapılır? Twitter yer imi hakkında detaylar...

Bookmark (yer imi) nedir

Bookmark, sevdiğiniz ve tekrar ziyaret edebileceğiniz, tek bir yerde tutmak istediğiniz tweetleri istediğiniz zaman kolay ve hızlı erişim için bir zaman çizelgesine kaydetmenizi sağlar.

Twitter'da kullanıcıların yer imi olarak kaydettiği içerikler daha sonradan kolaylıkla ulaşılabilir ve sadece kişiye özeldir.

Yer imleri yalnızca sizin tarafınızdan Twitter hesabınızdan görüntülenebilir.

Twitter Bookmark nasıl yapılır?

Bir tweetin "paylaş" simgesine dokunun ve "Yer İşaretlerine Ekle" öğesini seçin.

Kayıtlı tweetlerinizi görüntülemek için profil simgesi menünüzden Yer İmleri'ne dokunun.

Kayıtlı bir Yer İşaretini kaldırmak için, "Yer İşaretleri" zaman akışınızdaki gönderiden paylaş simgesine dokunun ve "Tweet'i Yer İşaretlerinden Kaldır" öğesini seçin .

Tüm yer işaretlerinizi aynı anda kaldırmak için Yer İşaretleri zaman çizelgenizin üst kısmındaki daha fazla simgesine de dokunabilirsiniz