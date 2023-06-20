Yeni polis maaşı açıklandı mı, ne kadar? 2023 Temmuz ayı polis maaşı zam oranı... Asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zam oranı belli oldu. Açklanan yeni asgari ücretin ardından merak edilen konulardan biri de yeni polis maaşları oldu. Peki yeni polis maaşı belli oldu mu, ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

Bugün gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantının ardından yeni asgari ücret tutarı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yüzde 34 zam oranıyla yeni asgari ücretin 11 bin 402 lira olduğunu açıkladı. Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş zam oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Emekli ve memur maaşlarının zam oranları 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. Polis memuru vatandaşlar arama motorlarında "Yeni polis maaşı açıklandı mı, ne kadar? 2023 Temmuz ayı polis maaşı zam oranı kaç olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar... Polis maaşları ne kadar olacak? Memur maaşları haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından belli olacak. 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı yüzde 13,26 oldu. Memur maaşlarına zam yapılırken refah payı eklenmesi bekleniyor. Memur zam oranının açıklanmasıyla polis maaşları da belli olacak. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılacağını duyurmuştu.