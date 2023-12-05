Yeni takımlar belli oldu! MasterChef’te yeni kaptanığı kimler aldı? MasterChef All Star’ın 4 Aralık'ta yayınlanan bölümünde yeni haftanın takım kaptanları belli oldu. Yeni haftada mavi ve kırmızı takımın kaptanları…

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TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef kaptanlık seçimi yapıldı. Bu hafta kaptanlığı en iyi simitti yapanlar kazandı. Peki, Masterchef’te kaptanlığı kim kazandı? MasterCheft’te yeni takımlar nasıl oldu?

Yeni haftanın kaptanlık yarışını kim kazandı?

İlk turda en başarılı simiti yapan isimler Eren, Tahsin, Barbaros, Sergen ve Kıvanç oldu. İlk turu başarıyla tamamlayan bu yarışmacılar ikinci turda simit ile yaratıcı tabaklar yaptılar.

İkinci turun sonunda en başarılı olan yarışmacı yeni mavi takım kaptanı oldu.

Yaratıcılık etabında şefler tarafınfan yapılan değerlendirmede, beşinci Barbaros, dörüdüncü Tahsin ve üçüncü Sergen oldu.

Kıvanç mı, Sergen mi?

Yaratıcılık etabında son ikiye Sergen ve kıvanç kaldı. İkili arasında en iyi tabağı yapan Kıvanç mavi takım kaptanı olurken, Sergen de kırmızı takımın kaptanı oldu.

Kaptanlar seçimini yaptı…

Yeni haftanın kaptanları takımlarını belirledi.

Mavi Takım: Kıvanç kapantlığında, Eren, Barbaros, Cemre ve Esra.

Kırmızı Takım: Sergen kaptanlığında, Hasan, Tahsin, Dilara ve Batuhan.