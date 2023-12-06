Yeni vergi düzenlemesi geliyor! Alkol ve şekerli içecekler için çağrı yapıldı… Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlıksız ürünlere uygulanan küresel vergi oranındaki düşüklüğü ortaya koyan veriler açıkladı. Alkol ve şekerli içeceklerde vergi düzenlemesi…

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) vergilerin doğru kullanmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, çoğu ülkenin sağlıklı davranışları teşvik etmek için vergileri kullanmadığını gösteren yeni bulguların olduğu bildirildi.

Her yıl 2,6 milyon kişinin alkol ve 8 milyondan fazla insanın sağlıksız beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekildiği açıklamada, bu ölümleri azaltmak amacıyla alkole ve alkolsüz içeceklere vergi uygulanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, bu tür içecekleri vergilendiren ülkelerin yarısının aynı zamanda içme suyunu da vergilendirdiği belirtilerek, DSÖ’nün bunun aksini tavsiye ettiği söylendi.

Verginin sadece yüzde 6’sı…

108 ülkede alkol ve şekerli içeceklere vergi ugulanıyor. Ancak dünya geneline bakıldığında ortalama tüketim vergisinin, bu içecek fiyatlarının sadece yüzde 6,6’sını oluşturuduğu kaydedildi.

148 ülkede alkollü içeceklere ulusal düzeyde vergi uyglaması mevcut. Ancak çoğunun Avrupa’da olduğu 22 ülkere şarap özel tüketim vergisinden muaf tutuluyor.

DSÖ yetkililerinden Dr. Rudiger Krech konuyla alkalı olarak açıklamada, "Sağlıksız ürünlerin vergilendirilmesi daha sağlıklı nüfuslar yaratır. Daha az hastalık ve zayıflama ve kamu hizmetlerinin sağlanması için hükümetlere gelir gibi getirilerle toplum genelinde olumlu bir dalgalanma etkisi yaratır. Alkol söz konusu olduğunda vergiler, şiddetin ve trafik kazalarının önlenmesine de yardımcı olmaktadır." dedi.

Ölümler azalabilir…

Ayrıca açıklamada, Litvanya’da 2017 yılında içki tüketimini azaltmak için alkol vergisinin arttırılması alkole bağlı hastalıklardan kaynaklı ölümlerin azaldığına değiildi.

Tüm şekerli tatlandırılmış ve alkollü içecekler için tüketim vergisinin uygulanmasını tavsiye eden DSÖ, ülkelere destek olmak amacıyla alkol vergisi politikalarına ilişkin teknik kılavuz yayınladı.