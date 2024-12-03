Yeni yıla ekonomik hazırlık BİM’de! Yılbaşı süsleri 39.00 TL’den başlıyor

Haber Merkezi

BİM, 10-17 Aralık 2024 tarihlerinde geçerli olan indirim kataloğunu duyurdu.

Yeni kataloğuyla, ev dekorasyonundan temel gıda ürünlerine, temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Bu hafta mağazalarda, şık ledli dekoratif ürünler, kaliteli ayçiçek yağı, pirinç, zeytin gibi gıda seçeneklerinin yanı sıra, uygun fiyatlarla temizlik ve kişisel bakım ürünleri de yer alıyor.

Evinizi güzelleştirirken aynı zamanda temel ihtiyaçlarınızı en uygun fiyatlarla karşılamak isterseniz, BİM’in 10-17 Aralık Kataloğu sizi bekliyor.

İşte BİM 10 Aralık indirim kataloğu…