Yeni Zigana Tüneli nerede, kaç KM? Zigana Tüneli hangi yolları bağlıyor? Dünyanın en uzun 3. tüneli olma özelliğini taşıyan Yeni Zigana Tüneli, açılıyor. Tüneli kullanacak olan vatandaşlar, uzunluğu, ücreti ve geçiş yollarına dair bilgileri araştırıyor. Peki Yeni Zigana Tüneli nerede, kaç KM, ücretli mi? Zigana Tüneli hangi yolları bağlıyor? İşte ayrıntılar...

2017 yılında temeli atılan Yeni Zigana Tüneli, tamamlandı.

Türkiye ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor.

Sürücülerin korkusu rüyası olan Zigana Geçidi'nin keskin virajları ve rampaları Yeni Zigana Tüneli sayesinde ortadan kalkmış olacak.

Tüneli kullanmak isteyen sürücüler, detayları araştırıyor. Zigana Tüneli kaç kilometre, ücretli mi, hangi yolları bağlıyor gibi sorular merak ediliyor.

Peki, Yeni Zigana Tüneli nerede? Yeni Zigana Tüneli kaç km, ücretli mi? İşte tünel hakkında bilgiler ve özellikleri...

Yeni Zigana Tüneli nerede?

Gümüşhane ve Trabzon illerinden geçen Zigana tüneli, güneyde Torul ile kuzeyde Maçka arasında yolunun bir parçası olacaktır.

Zigana Geçidi Gümüşhane'den 60, Trabzon'dan 120 kilometre uzaklıkta yer alır.

Zigana Tüneli kaç kilometre?

Zigana tüneli 14.476 m (47.493 ft) uzunluğuyla ülkenin en uzun kara yolu tünelidir.

Zigana Tüneli bağlantıları

Yeni Zigana Tüneli, Doğu Karadeniz'i, İç Anadolu bölgesine bağlamaktadır. Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan güzergahta inşa edilen tünel, Trabzon-Aşkale Yolu'nun 44'üncü kilometresindeki Maçka-Başarköy mevkisinde başlayıp, 67'nci kilometrede yer alan Köstere-Gümüşhane Yolu'na köprülü kavşak ile bağlanıyor.