Yenişehir Evleri kura sonuçları 2023 | THY-Emlak Konut kurası çekildi mi, açıklandı mı? THY- Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura sonuçları, başvuru yapan vatandaşlar tarafından dört gözle bekleniyor. Peki, İstanbul kura çekimi yapıldı mı, açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Borsa İstanbul ve TOKİ ortaklığındaki Emlak Konut, Türk Havayolları ile birlikte İstanbulluları heyecanlandıran projeyi duyurdu. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları’nın, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı “Yenişehir Evleri Arnavutköy” Projesinin kura başvuruları yapıldı. 2 Haziran tarihinde eren başvuruların akabinde gözler kura çekim tarihlerine çevrildi. 1+1, 2+1, 3+1 seçenekleriyle satışa sunulan Emlak Konut Arnavutköy projesi evi olmayan vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Hak sahibi olmak isteyenler "THY-Emlak Konut kura çekimi ne zaman", "Yenişehir Evleri kurası açıklandı mı" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, THY-Emlak Konut Yenişehir evleri Arnavutköy ev başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kura detayları... Thy-Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman? THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.