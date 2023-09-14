Yer yerinden oynayacak! Premier Lig'in yıldızı Süper Lig'e geliyor: Anlaşma yazıldı! Transfer döneminin bitmesine kısa bir zaman kala Rizespor atağa geçti. Karadeniz ekibi, Premier Lig’in yıldızını kadrosuna katmak için hazırlıklara başladı.

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Süper Lig'in önde gelen kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala kadrolarını güçlendirmek için son hamlelerini yapıyor.

Dikkat çeken bir gelişme Karadeniz'den geldi. Çaykur Rizespor, transfer döneminin son saatlerinde büyük bir sürprize imza attı.

Karadeniz ekibi, Premier Lig'in parlayan yıldızlarından birini kadrosuna katmak için hazırlıklara başladı.

Çaykur Rizespor'un Premier Lig atağının yarattığı sürpriz dalgalar tüm futbol camiasını şaşırttı. 31 yaşındaki orta sahayı renklerine bağlamaya hazırlandığı aktarıldı.

İngiltere'nin yıldızı adım adım Rizespor'a...

The Telegraph’ın haberine göre; Rizespor’un Nottingham Forest orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey’i kadrosuna katmak için harekete geçecek.

31 yaşındaki Shelvey, Forest'a Ocak ayında Newcastle'dan katıldı. Ancak Forest'la sadece sekiz maça çıkabildi.

İngiliz futbolcu Jonjo Shelvey, bu sezon Nottingham Forest forması altında henüz herhangi bir resmi maçta şans bulamadı. Premier Lig ekibiyle olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.