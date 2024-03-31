Yerel seçimde oy pusulası nasıl katlanır? Pusula zarfı nasıl kapatılır, zarfı yapıştırmak gerekir mi? 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sabahın erken saatleri itibariyle başladı. İlk kez oy kullanacak seçmenler ''Nasıl oy kullanacağım, oy pusulası nasıl katlanır?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, oy pusulasının nasıl katlanacağına dair detaylar…

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Tüm Türkiye Mahalli idarecilerine belirlemek için 31 Mart Pazar günü sandık başındaki yerini aldı. 18 yaşını yeni doldurmuş ve ilk kez oy kullanacak olan seçmenler ise nasıl oy kullanacaklarına ve oy pusulalarını nasıl katlamaları gerektiğine dair araştırmalarına başladı.

Oy kullanırken oy pusulasının nasıl katlanması gerektiği gibi bazı önemli noktalara dikkat edilmesi, oy kullanımının geçersiz olmaması açısından son derece önemli konular arasında yer alır.

“Oy pusulası nasıl katlanır?'' “Zarfı yapıştırmak gerekir mi?” gibi sorularının cevabını ise sizler için derledik. İlk oyunu kullanacak olan seçmenler işte, aklınızdaki bu soruların yanıtı…

Oy pusulası nasıl katlanır, zarf nasıl kapatılır?

Oy pusulalarının üzerinde o seçime aday olarak gösterilen kişilerin veya partilerin isimleriyle birlikte onları simgeleyen bazı işaretler bulunabilmektedir. Oy kullanan kişiler hangi adaya ya da partiye oy vermek istiyorsa yalnızca o alana mührü basmalıdır.

Pusulaya mührü bastıktan sonra mührün kuruması için bir süre beklenmeli ve ardından dışarıda kalacak şekilde katlanması gerekmektedir.

Oy pusulası katlandıktan sonra zarfa konulmaktadır. Zarfın ise katlanmasına gerek yoktur. Seçimde oy pusulalarının konulduğu zarfın ağız kısmının yapıştırılmasına gerek yoktur.