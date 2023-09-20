Yerel seçimler ne zaman? 2024 belediye ve muhtarlık seçimleri hangi tarihte yapılacak? Vatandaşlar 2024 yerel seçimleri için tarih araştırmalarını sürdürüyor. Peki yerel seçimler hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen o tarih..

ensonhaber.com 2024 belediye ve muhtarlık seçimlerinin hangi tarihte yapılacağı hakkında aramalar hız kazandı. Yerel seçimlerin ne zaman yapılacağı sorusu son günlerde sıklıkla gündeme gelmeye başladı. Bilindiği üzere yerel seçimler her 5 yılda bir gerçekleştirilmektedir. Yerel seçimlerde il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları seçilecek. Son olarak 2019 yılında yapılan yerel seçimler 2024 yılında gerçekleştirilecek. Peki, 2024 yerel seçimleri ne zaman yapılacak? İşte 2024 belediye ve muhtarlık seçimlerinin yapılacağı tarih.. Yerel seçimler ne zaman yapılacak? 5 yılda bir yapılan yerel seçim sonuçlarına göre belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. 2024 yerel seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Salih Demirgan

Seo Editor

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