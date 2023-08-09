Yerel seçimler ne zaman yapılacak? 2024 belediye seçimleri hangi tarihte? Vatandaşlar 2024 yerel seçimleri için tarih araştırmalarını sürdürüyor. Peki yerel seçimler hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen o tarih..

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler yerel seçimlere çevrildi. Yerel seçimlerin ne zaman yapılacağı sorusu son günlerde sıklıkla gündeme gelmeye başladı. Bilindiği üzere yerel seçimler her 5 yılda bir gerçekleştirilmektedir. Yerel seçimlerde il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları seçilecek. Son olarak 2019 yılında yapılan yerel seçimler 2024 yılında yapılacak. Peki, 2024 yerel seçimleri ne zaman yapılacak? İşte 2024 belediye seçimlerinin yapılacağı tarih.. Yerel seçimler ne zaman yapılacak? 2024 yerel seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.