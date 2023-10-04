Yerini işaretledi! Deprem Kahini Frank Hoogerbeets'in yeni tahmini korkuttu! "48 saat içinde..." 6 Şubat Kahramanmaraş depremi tahmini ile "deprem kahini" olarak tanınan Frank Hoogerberts, yeni uyarılarda bulundu.

ensonhaber.com

Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli 11 ilini etkileyen 6 Şubat depremini 3 gün önceden bilmesiyle dikkat çeken Frank Hoogerbeets, çalışmalarına devam ediyor.

"Deprem kahini" lakaplı gökbilimci, levha hareketlerini yakından inceliyor.

Ay, Güneş ve diğer gezegenlerin dünyada meydana gelen depremleri tetiklediğini öne süren Hoogerbeets, deprem beklediği yeni yerleri paylaştı.

Saat ve yer gösteren Frank Hoogerbeets, özel bir yazılım geliştirdiğini öne sürüyor.

48 saat süre verdi

Son olarak Pakistan için tahminlerde bulunan deprem kahini, 230 milyon nüfuslu ülkede iki gün içinde yıkıcı bir deprem beklediğini ileri sürdü.

Hoogerbeets, bu tahminini deniz seviyesi ve atmosferdeki elektrik akımlarının artışa geçtiğini gözlemlediği için paylaştığını belirtti.

Pakistan Meteoroloji Dairesi, iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı.