Yeşil mi, turuncu mu? Bakın hangi mandalina daha sağlıklı

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Kış aylarının sevilen meyvesi mandalina, hem tatlı tadı hem de sağlığa olan katkılarıyla öne çıkıyor.

Ancak çoğumuzun bildiği turuncu mandalinaların yanı sıra, yeşil mandalinalar da dikkat çekiyor.

Peki, bu iki mandalina türü arasında besin değeri açısından farklar var mı? Hangisi daha sağlıklı?

Uzmanlar, her iki türün de farklı yararları olduğunu belirtiyor.

HANGİ MANDALİNA DAHA SAĞLIKLI?

Mandalina, genellikle turuncu rengiyle bilinse de, yeşil hali de tüketiliyor.

Yapılan araştırmalar, yeşil mandalinanın turuncu olana kıyasla daha yüksek C vitamini içerdiğini ortaya koyuyor.

C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirerek, kış mevsiminde sıkça karşılaşılan soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı vücudu koruyor.

YEŞİL MANDALİNA FAYDALARI

Yeşil mandalina, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde vücuttaki serbest radikalleri temizler, bu da yaşlanma etkilerini yavaşlatmaya yardımcı olur.

Potasyum açısından zengin olan yeşil mandalina, kalp sağlığını korumada önemli bir rol oynar ve kan basıncını dengelemeye yardımcı olabilir.

İçerdiği A vitamini, göz sağlığını destekler, görme yeteneğini artırır ve gece körlüğü gibi rahatsızlıkların önlenmesine yardımcı olur.

Yeşil mandalina, vücudun hastalıklara karşı direncini güçlendirir, bağışıklık sisteminin daha etkili çalışmasını sağlar.