Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Tosun Paşa hakkında bilinmeyen gerçek! Kemal Sunal’ın unutulmaz filmlerinden biri olan Tosun Paşa, bu akşam izleyici ile buluşuyor. Peki, bu filmin gerçek bir hikayeden esinlendiğini biliyor muydunuz? İşte gerçek karakterler…

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Türk sinemasının unutulmaz yapıtlarından biri olan Tosun Paşa, 1970'li yılların Yeşilçam sinemasının en parlak dönemlerinden birinde beyaz perdeye taşındı.

Kemal Sunal'ın efsanevi oyunculuğuyla canlandırdığı Tosun Paşa karakteri, gülümsememize neden olan unutulmaz bir figürdü. Ancak, bu komedi klasiği aslında gerçek bir hikayeden esinlenmiştir.

Filmin merkezinde yer alan Yeşil Vadi, Tellioğulları ve Seferoğulları aileleri arasındaki mücadeleye sahne olur. Ancak bu mücadele, pek çoğumuzun bilmediği bir gerçeği yansıtmaktadır: Tellioğulları ve Seferoğulları aileleri gerçekten de var olmuş ve aralarında arazi anlaşmazlıkları nedeniyle kan davası olarak tarihe geçen bir kavga yaşamışlardır.

Gerçek hayattaki bu kavga, yıllarca devam etmiş ve toplumun hafızasında yer etmiştir. Tellioğulları ve Seferoğulları aileleri, uzun süren çatışmaların ardından barışmışlardır.

Ancak bu gerçek yaşam hikayesi, Tosun Paşa'nın senaristi ve yönetmeni Yavuz Turgul tarafından beyaz perdeye taşınırken, komedi ve dram öğeleriyle harmanlanarak Türk sinemasının kalıcı eserlerinden biri haline gelmiştir.

Tellioğulları ve Seferoğulları gerçekte kim?

Türk sinemasının unutulmaz komedi klasiği Tosun Paşa, Kemal Sunal'ın efsanevi karakteriyle izleyicileri gülümsetirken, arka planda gerçek bir hikayeden esinlenmişti.

2012 yılında motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli'nin verdiği röportajda, Tellioğulları ve Seferoğulları ailelerinin aslında gerçek varlıklar olduğunu ve uzun yıllar süren bir kan davası yaşadıklarını öğrendik.

Mardin'in köklü ve geniş ailelerinden olan Tellioğulları ve Seferoğulları arasında başlayan arazi anlaşmazlığı, 150 yıl süren bir kan davasına dönüşmüş. İki aile, bir nehrin sol tarafının kendilerine ait olduğu iddiasıyla başlayan mücadelede birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş. Ancak 1956 yılında iki aile arasında barış sağlanmış.

Kavganın son bulmasında önemli bir rol oynayan unsur, Tellioğulları ailesinin Mardin'den ayrılarak İstanbul'a göç etmesi olmuş. İstanbul'da inşaat işine giren Tellioğulları ailesi, Mardin'in ilk milletvekili ve valisi gibi önemli görevlerde de yer almış. Tarhan Telli'nin dedesi, ailenin önemli bir ismi olarak bu tarihi olaylarda bulunmuş.

Peki, Tosun Paşa gerçekte kim?

Kemal Sunal'ın unutulmaz karakteri Tosun Paşa, Türk sinemasının efsane karakterlerinden biri olarak hafızalarda yer alırken, bu karakterin gerçek hayattaki ilham kaynağı, Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın oğlu olan Ahmed Tosun Paşa'dır. Ahmed Tosun Paşa, 1794 ile 1816 yılları arasında yaşamış ve dönemin önemli bir devlet adamı olarak tarihe geçmiştir.

Tosun Paşa, özellikle 1813 yılında yaşanan Vehhabi isyanını bastırarak Mekke'yi kurtarmış ve Hicaz'ı yeniden güvenli bir hale getirmiştir. Bu başarıları, onu o dönemde büyük bir saygı ve hayranlıkla anılmasına neden olmuştur.