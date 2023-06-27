Yetenek sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? Güzel Sanatlar Lisesi sınav tarihi 2023 Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yetenek sınavıyla alan liselere gitmek isteyen öğrenciler, başvuru tarihlerini sorguluyor. Özellikle Güzel Sanatlar Lisesi sınavı ve başvuru detayları merak ediliyor. Yetenek sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? Güzel Sanatlar Lisesi sınav tarihi 2023.

LGS tercih kılavuzunun açıklanmasının akabinde gözler yetenek sınavlarına çevrilmişti.

Yetenek sınavı ile alan MEB okulları, aday öğrenciler tarafından takip ediliyor.

2023-2024 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Güzel Sanatlar Liselerinde eğitim almak isteyen öğrenciler için yetenek sınavları düzenlenecek.

Aynı zamanda spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarına öğrenci almak için yapılan Yetenek Sınavı yapacak.

Yetenek Sınavı için başvurular e-Okul Sistemi üzerinden bireysel olarak Kılavuzda belirtilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Peki, Yetenek Sınavları ne zaman? Başvurular başladı mı? İşte detaylar...

Yetenek Sınavı takvimi 2023:

Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara başvuru kılavuzuna göre, yetenek sınavı başvuruları 27 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

Sınav giriş belgeleri 9 Temmuz’da ilan edilecek.

2023 Yetenek Sınavı 10-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Aynı tarihte sonuçlar açıklanacak.

Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre asil ve yedek listeler ise 17 Temmuz’da ilan edilecek.

Ek yerleştirmelerle ilgili işlemler ise 7 Ağustos’tan itibaren başlayacak.