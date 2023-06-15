"Yetersiz bakiye" travmasına son! İstanbulkart eksi bakiye limiti ne kadar, kaç TL? İstanbulkart kullanıcıları artık eksi bakiye limiti ile yolculuk yapabilecek. Peki, akbil kaç TL eksiye düşecek? İstanbulkart eksi bakiye limiti ne kadar, kaç lira? İşte eksi bakiye kullanım şartları...

İstanbul'da toplu taşıma kullanmak için vatandaşların İstanbulkart sahibi olması gerekiyor.

İstanbulkart, halk arasında bilinen adıyla akbil, dolum cihazları veya mobil olarak para yüklenmesi ile kullanılıyor.

Vatandaşlar zaman zaman akbil yüklemeyi unutup, "yetersiz bakiye" sesiyle karşılaşıyor.

2022 yılı ocak ayı ile 2023 yılı aralık ayı arasında İstanbul'da 1 milyon 356 bin 160 İstanbulkart mobil uygulama QR kullanıcısının 40 milyon 44 bin 321 adet geçiş yaptığı, bu geçişlerin yüzde 3'üne denk gelen 1 milyon 339 in 620 geçişte yolcuların yetersiz bakiye nedeniyle geçiş yapamadığı açıklandı.

İstanbulkart'ta bakiye çilesi sona erdiren bir açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde alınan karar ile dijital İstanbulkart kullanıcıları, yetersiz bakiye durumunda eksi bakiye kredisi kullanılabilecek.

Peki, İstanbulkart eksi bakiye ne kadar, kaç TL? İşte eksi bakiye limiti...

İstanbulkart eski bakiye limiti 2023

Bakiyesi bulunmayan İstanbulkart sahiplerine 15 liraya kadar ulaşım hakkı tanınıyor.

Karara göre her kullanıcı bu uygulamadan yalnızca 1 geçiş için faydalanabilecek, ödeme yapmadan tekrar hizmetten yararlanamayacak.