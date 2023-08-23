Yetişkinlerin anne sütü içmesi caiz midir Son zamanlarda "genç kalmak" için ünlü isimlerin tercih ettiği ve bir güzellik trendi haline gelen anne sütü, dini açıdan uygun mu merak ediliyor. Diyanet, konuya ilişkin cevap verdi. Peki, yetişkin bireylerin anne sütü içmesi caiz midir?

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Yenidoğanlar ve bebekler için anneye bahşedilen süt, evladının karnını doyurması içindir. Anne sütündeki vitamin ve mineraller, insanın günlük besin ihtiyacını karşılar.

Anne sütü, son dönemlerde güzellik trendleri arasında da yerini aldı.

Dünyanın birçok yerinde yetişkinlerin içtiği anne sütünün, genç ve dinç kalmayı sağladığı düşünülüyor.

Anne sütünü içmek, İslami açıdan caiz mi değil mi merak ediliyor. Bu noktada Diyanet cevabıyla aydınlattı.

Peki, yetişkinlerin anne sütü içmesi caiz midir? İşte yanıtı...

İçmeyin

Kur’an ve sünnette belirtildiği gibi anne sütü esasen bebeğin beslenmesi için yaratılmış bir gıda maddesidir. Bu amacın dışında kullanılması ancak tıbbi bir zaruretin bulunması halinde söz konusu olabilir. Dolayısıyla tedavi edici bir yönü olduğu ispat edilmediği sürece insan sütünün esas amacı dışında kullanılması caiz değildir.

Ancak ve ancak şifa vereceği alanında uzman tabipler tarafından söyleniyorsa alternatifi bulunmadığı zaman anne sütünün tedavi amacıyla kullanılması caizdir.