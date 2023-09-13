Yıkamacı maliyeti bitiyor! Halıya sürdüğünüz anda kirler fışkırıyor... Halılarınızı yıkmaya vermek yüksek maliyetli ise evde temizleyip kaldırabilirsiniz. Halı temizliğinin sır gibi saklanan ipuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.

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Türkler, halıları binlerce yıl boyunca geleneksel el sanatları olarak üretmişler ve bu sanatı kültürlerinin önemli bir parçası haline getirmişlerdir. Bugün, her evde dört mevsim boyunca yerlere halı serilir. Halılar, yazlık ve kışlık olarak dahi ayrılır. Annelerimiz, havalar soğurken daha kalın halıları yere serer; Yazlık halılar temizlenip kaldırılır.

Şimdilerde oldukça yüksek olan halı yıkama maliyetleri, vatandaşları evde halı temizleme yöntemlerine yönlendiriyor.

Halı evde nasıl yıkanır sorusunun yanıtı, arama motorlarında sorgulanıyor.

İşte halı yıkamacı derdine son veren halı yıkama ipuçları...

Evde halı nasıl yıkanır

Her halı farklıdır, bu nedenle halınızın etiketindeki bakım talimatlarını mutlaka okuyun ve ona uygun şekilde temizlik yapın.

İlk adım, halının üzerindeki tozu ve kirleri uzaklaştırmaktır.

Eğer halınızda lekeler varsa, bu lekeleri temizlemek için uygun bir leke çıkarıcı kullanın.

Halınızı temizleme solüsyonu ile nazikçe ovun. Aşırı sert bir şekilde fırçalamaktan kaçının, çünkü halının liflerine zarar verebilirsiniz.

Halınızı temiz su ile iyice durulayın.

Islak halıyı düz bir yüzeye serip kurumaya bırakın. Güneş ışığına doğrudan maruz bırakmaktan kaçının, çünkü bu renk solmasına neden olabilir.

Halınız tamamen kuruduktan sonra, halı tellerini açmak ve liflerini düzeltmek için bir halı fırçası veya tarak kullanabilirsiniz.

Halı lekelerine karışım

Halı lekelerin de işinizi biraz olsun kolaylaştıracak olan bir diğer yöntem ise bulaşık deterjanı, ılık su, beyaz sirke ve limon suyu karışımıdır.

Karışımı halınızın üzerine dökün ve temiz bir bez ile durulayın. Halınızda oluşan lekelerin yok olduğunu göreceksiniz.