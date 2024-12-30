Yılbaşı gecesi 00.00'da açın, yıl boyunca bereket yağdırın...

Yağmur Dinç

Yılbaşı gecesi ritüelleri, eskiyi geride bırakıp yeni yıla umut, şans ve olumlu bir başlangıç yapma isteğinden gelir.

Bu ritüeller genellikle bireylerin hayatlarına bolluk, bereket, sağlık, huzur ve aşk gibi olumlu değerleri çekmek için gerçekleştirilir.

Birçok kültürde ritüeller, yeni yılın enerjisini olumlu yönde etkilemek ve kötü şansları uzaklaştırmak amacı taşır. Örneğin, nar kırmak bolluk ve bereketi çağırmayı simgelerken, kırmızı giymek tutku ve aşkı davet eder.

Para ve bereket isteyenler ise saat tam 00.00'da bunu uyguluyor...

MUSLUKLARI AÇIN

Gece 00.00'da evdeki tüm muslukları bir süreliğine açıp su akıtmanın da bolluk ve bereket enerjisini hane içerisinde aktive edeceğine inanılır.

Bu ritüel, özellikle eski yılın durağanlıklarını geride bırakmak ve hayatınıza pozitif değişimlerin girmesini teşvik etmek için yapılır.