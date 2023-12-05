Yılbaşı hindileri satışta! İşte market market pişmiş hindi fiyatları

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Yılbaşında hindi yeme geleneği sürüyor...
31 Aralık'ta hindi yemek isteyen vatandaşlar, güncel hindi fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.
Yeni yılın gelmesiyle birlikte hindi üretim tesislerinde hareketlilik yaşanırken, marketlerde hindi fiyatlarının ne kadara satıldığı merak ediliyor.
Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi fiyatlarına dair marketlere göz attık.
Peki, hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte pişmiş hindi fiyatları...
CarrefourSA hindi fiyatları
Metro market hindi fiyatı
Migros yılbaşı hindisi