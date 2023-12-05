Haberler



Bilgi



Yılbaşı hindileri satışta! İşte market market pişmiş hindi fiyatları

Yılbaşı hindileri satışta! İşte market market pişmiş hindi fiyatları Yılbaşında sofraların vazgeçilmezi olan hindi için sofra hazırlığı yapan vatandaşlar, 2024 yılbaşı hindi fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Marketler menülerini açıkladı. İşte hindi yemek isteyenler için güncel fiyatlar...