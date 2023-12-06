Yılbaşı Milli Piyango bileti fiyatları 2024: Tam, yarım, çeyrek bilet... 2024 yılı için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılbaşı gecesinde gerçekleşen Milli Piyango bilet fiyatları da açıklandı. İşte tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları...

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31 Aralık Pazar gecesi gerçekleşecek olan Milli Piyango büyük yılbaşı çekilişi için heyecan dorukta.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu çekilişte, milyonlarca kişi büyük ikramiye umuduyla biletlerini almaya başladı.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon TL olarak açıklandı.

Yılbaşı biletleri, çeyrek, yarım ve tam bilet olmak üzere farklı fiyat seçenekleriyle satışa sunuldu.

Her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen çekilişte, büyük ödülün yanı sıra birçok ikramiye de sahiplerini bulacak.

Büyük ödülün sahibini bulacağı 31 Aralık gecesi, milyonlarca kişi Milli Piyango’nun şans getireceği yeni bir yıla umutla ve heyecanla girecek.

İşte yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları…

2024 Milli Piyango bilet fiyatları

Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu, biletler satışa sunuldu. Milli Piyango çekilişi için çeyrek bilet 100 TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet ise 400 TL’den satışa sunuldu.

Çeyrek bilet: 100 TL

Yarım bilet: 200 TL

Tam bilet: 400 TL

Biletler nasıl alınır?

Yılbaşı biletleri gezici bayilerden, sabit bayilerden ya da online olarak satın alınabilir. www.millipiyangoonline.com adresinden ya da Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından dijital bilet alabilirsiniz.

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