Yılbaşında 12 üzüm yemek bakın ne anlama geliyormuş Yılbaşı gecesi her kültürde farklı geleneklerle kutlanıyor. Bu geleneklerden en ilginç olanı ise yılbaşında 12 üzüm yeme geleneği. Peki bu gelenek ne anlama geliyor?

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Her ülkenin kendine özgü batıl inançları ve gelenekleri vardır; bazıları şans, bazıları da kötülük getirebileceğine inanılır.

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte dünyanın dört bir yanında çeşitli yılbaşı gelenekleri ve batıl inançlar öne çıkmaya başlıyor.

Bu geleneklerden biri de İspanyol kültüründe kök salmış olan ve yılbaşı gecesinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olan 12 üzüm yeme geleneği.

Bu gelenek zamanla İspanya'da sıkıca kök salmış olsa da, son yıllarda diğer Latin Amerika ülkelerine de yayılmış durumda.

Özellikle İspanyol kültürünü benimseyen bölgelerde ve topluluklarda, 12 üzüm yeme adeti, yılbaşı gecesinin önemli bir parçası haline gelmiştir.

Peki yılbaşında 12 üzüm yemek ne anlama geliyor?

12 üzüm yeme geleneği nedir?

İspanya'da köklü bir gelenek olan ve zamanla Amerika'nın birçok yerinde benimsenen 12 üzüm yeme geleneği, ülkemizde de ilgi görmeye başladı.

Bu gelenek, yeni yıla şans getirmek amacıyla meydanda bulunan saat kulesinin çanının 00:00'a gelmeden 35 saniye önce çalmaya başlamasıyla başlıyor. Her üç saniyede bir çalınan çan sesleriyle, meydanda toplanan insanlar yeni yıla girişlerini 12 adet üzüm yiyerek yapıyorlar.

Gelenek, 12 adet üzümün yılın 12 ayını temsil ettiğine inanılarak uygulanıyor. Yeni yılın başlangıcında her bir üzüm tanesi, takip eden aylarda sağlık, mutluluk, bolluk ve başarı getireceği umuduyla yeniyor.

Bu gelenek ne zaman başladı?

İspanya'nın Alicante kentinde 1909 yılında yaşanan büyük bir üzüm mahsulü fazlası, üzüm yetiştiricilerini yeni bir geleneğin başlangıcına sürükledi.

Bolluk ve bereket sembolü olarak görülen bu mahsul fazlasını değerlendirmek isteyen yetiştiriciler, yeni yılın ilk dakikalarında 12 üzüm yemeye teşvik ettiler. Ancak yapılan son araştırmalar, bu geleneğin kökeninin aslında 1880'lerin öncesine kadar uzandığını ortaya koyuyor.

Eski gazetelerde yapılan araştırmalar, bu geleneğin İspanyol üst sınıfların, Fransızların şampanya içme geleneğini taklit etmelerine alay etmek amacıyla doğduğunu belirtiyor.

Alt sınıfın üyeleri, burjuvaziyle alay etmenin bir yolu olarak 12 üzüm yeme geleneğini başlattı ve bu gelenek, tarihi saat kulesinin bulunduğu Puerta del Sol gibi halka açık meydanlarda toplanarak devam etti