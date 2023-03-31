Yıldız De Bana jürisi Büşra Pekin kimdir, aslen nereli? Büşra Pekin kaç yaşında ve sevgilisi kim? Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yıldız De Bana yarışmasının jüri üyelerinden biri Büşra Pekin oldu. Gelişme sonrası Büşra Pekin'in hayatı ve memleketi gibi konular merak edilmeye başlandı. Peki Büşra Pekin kimdir, aslen nereli?

Yıldız De Bana yarışması bu akşam yayın hayatına başlıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan yarışmada 9 kadın ve 9 erkek olmak üzere toplamda 18 yarışmacı yer alacak. Yarışmanın 3 jüri üyesinden biri ise Büşra Pekin oldu. Peki Yıldız De Bana jürisi Büşra Pekin kimdir, aslen nereli?

Büşra Pekin kimdir?

Suudi Arabistan'da dünyaya gelen Büşra Pekin, 30 Haziran 1982 tarihinde doğmuştur. Annesi Ankaralı, babası ise Selânik göçmeni İstanbullu olan Pekin, İzmir'de çocukluğunu geçirmiş ve burada büyümüştür. Lise eğitimini Yaşar Neng Koleji’nde geçirmiş ve ABD Arkansas Lake Side High School’da tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

2002 senesinde En Son Babalar Duyar dizisine konuk olmuş ve bu dizi ile kamera önü oyunculuğa ilk kez başlamıştır. 2005 senesinde BKM Mutfak oyuncularına katılan isim, 2006 senesinde yeni nesil Bir Demet Tiyatro ekibine de dahil olmuştur.

Kutsal Damacana adlı filmde Selen karakteriyle başrolü canlandıran isim sonrasında pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

2008-2010 seneleri arasında Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer alan ve yaptığı tiplemelerle adından söz ettiren Büşra Pekin, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle 1 Sadri Alışık ödülü ve Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

Mucize, İtirazım Var, Kolonya Cumhuriyeti, Tatlım Tatlım, Fırıncının Karısı, Bayi Toplantısı filmlerinde de rol almıştır. 2022 senesinde vizyona giren Dilberay filminde ise ünlü sanatçı Dilber Ay'a hayat vermiştir.

Büşra Pekin'in sevgilisi kimdir?

Pekin'in son olarak Ersay Üner ile sevgili olduğu biliniyordu. İkili sonrasında ayrılık haberiyle gündeme gelmişti.