Yıldız De Bana jürisi Zafer Algöz kimdir, aslen nereli? Zafer Algöz kaç yaşında ve evli mi?

Yıldız De Bana programının jüri üyelerinden biri olan Zafer Algöz'ün hayatı merak ediliyor. Fragmanları ilgiyle takip edilen yarışmada Türkiye'nin yeni yıldızları seçilecek. Programdaki jüri üyelerinden biri ise Zafer Algöz olacak. Peki Zafer Algöz kimdir?
Zafer Algöz kimdir?
Kars'ta dünyaya gelen oyuncunun 30 Ağustos 1961 tarihinde doğduğu bilinmekte. 1975 döneminde Bursa Devlet Tiyatrosu'nda açılan "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi almış olan sanatçı, 1980 senesinde Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazanmıştır. 1985 senesinde buradan mezun olan Algöz, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır.
80'lerin sonunda İstanbul Devlet Tiyatroları'na geçiş yapan Algöz, pek çok oyunda rol almıştır. İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışan isim, Cem Yılmaz'ın pek çok filminde rol almıştır.
Zafer Algöz evli mi?
Ünlü oyuncu Lale Algöz ile evlidir.
Zafer Algöz'ün rol aldığı dizi ve filmler
Arif V 216 - 2018
A.R.O.G - 2008
Cumhur Cemaat - 2007
Kurtlar Vadisi Pusu - 2007
Hasret - 2006
Umut Adası - 2006
Sınav - 2006
Üç Kuruş 2022
Tutunamayanlar - 2020
Karakomik Filmler 2 - 2020
Karakomik Filmler - 2019
Börü - 2018
Muhteşem İkili - 2018
Görevimiz Tatil - 2018
Deli Aşk - 2017
Hayatımın Aşkı - 2016
Kaçma Birader - 2016
Ali Baba ve 7 Cüceler - 2015
Tut Sözünü - 2015
Küçük Ağa (dizi, 2014) - 2015
Pek Yakında - 2014
Beni Böyle Sev - 2014
Mihrap Yerinde - 2014
İntikam - 2013
Sultan 2012
Uzun Hikaye - 2012
İbreti Ailem - 2012
Mor Menekşeler - 2011
Dedemin İnsanları - 2011
Leyla ile Mecnun - 2011
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2011
Mükemmel Çift - 2010
Yahşi Batı - 2010
Umut - 2009
Kapıları Açmak - 2005
Ağır Roman - 1997
Televizyon Çocuğu - 1996 (Konuk oyuncu)
Oğlum Adam Olacak - 1995
Saygılar Bizden - 1992
O Şimdi Mahkum - 2005
Çınaraltı - 2003
Esir Şehrin İnsanları - 2003
Cesur Kuşku - 2001
Evdeki Hesap - 2000
Duruşma - 1999
Salkım Hanımın Taneleri - 1999
Utanmaz Adam - 1998
Komşu Komşu - 1997