Yıldız De Bana jürisi Zafer Algöz kimdir, aslen nereli? Zafer Algöz kaç yaşında ve evli mi? Kanal D ekranlarında başlayacak olan Yıldız De Bana yarışmasının jüri üyelerinden biri Zafer Algöz olacak. Pek çok dizi ve filmde de rol aldığı bilinen Zafer Algöz'ün hayatı ve memleketi gibi konular merak edilmeye başlandı. Peki Zafer Algöz kimdir, aslen nereli?

Yıldız De Bana programının jüri üyelerinden biri olan Zafer Algöz'ün hayatı merak ediliyor. Fragmanları ilgiyle takip edilen yarışmada Türkiye'nin yeni yıldızları seçilecek. Programdaki jüri üyelerinden biri ise Zafer Algöz olacak. Peki Zafer Algöz kimdir?

Zafer Algöz kimdir?

Kars'ta dünyaya gelen oyuncunun 30 Ağustos 1961 tarihinde doğduğu bilinmekte. 1975 döneminde Bursa Devlet Tiyatrosu'nda açılan "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi almış olan sanatçı, 1980 senesinde Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazanmıştır. 1985 senesinde buradan mezun olan Algöz, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır.

80'lerin sonunda İstanbul Devlet Tiyatroları'na geçiş yapan Algöz, pek çok oyunda rol almıştır. İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışan isim, Cem Yılmaz'ın pek çok filminde rol almıştır.

Zafer Algöz evli mi?

Ünlü oyuncu Lale Algöz ile evlidir.

Zafer Algöz'ün rol aldığı dizi ve filmler

Arif V 216 - 2018

A.R.O.G - 2008

Cumhur Cemaat - 2007

Kurtlar Vadisi Pusu - 2007

Hasret - 2006

Umut Adası - 2006

Sınav - 2006

Üç Kuruş 2022

Tutunamayanlar - 2020

Karakomik Filmler 2 - 2020

Karakomik Filmler - 2019

Börü - 2018

Muhteşem İkili - 2018

Görevimiz Tatil - 2018

Deli Aşk - 2017

Hayatımın Aşkı - 2016

Kaçma Birader - 2016

Ali Baba ve 7 Cüceler - 2015

Tut Sözünü - 2015

Küçük Ağa (dizi, 2014) - 2015

Pek Yakında - 2014

Beni Böyle Sev - 2014

Mihrap Yerinde - 2014

İntikam - 2013

Sultan 2012

Uzun Hikaye - 2012

İbreti Ailem - 2012

Mor Menekşeler - 2011

Dedemin İnsanları - 2011

Leyla ile Mecnun - 2011

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2011

Mükemmel Çift - 2010

Yahşi Batı - 2010

Umut - 2009

Kapıları Açmak - 2005

Ağır Roman - 1997

Televizyon Çocuğu - 1996 (Konuk oyuncu)

Oğlum Adam Olacak - 1995

Saygılar Bizden - 1992

O Şimdi Mahkum - 2005

Çınaraltı - 2003

Esir Şehrin İnsanları - 2003

Cesur Kuşku - 2001

Evdeki Hesap - 2000

Duruşma - 1999

Salkım Hanımın Taneleri - 1999

Utanmaz Adam - 1998

Komşu Komşu - 1997