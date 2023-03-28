Yıldız De Bana yarışması ne zaman başlıyor? Yıldız De Bana yarışması jüri üyeleri kimler, hangi kanalda? Yakında Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Yıldız De Bana yarışmasının yayın tarihi ve detayları merak ediliyor. Toplamda 9 kadın 9 erkek yarışmacının yarışacağı yarışmada sunuculuğu Tansel Öngel üstlenecek. İşte yarışma hakkında merak edilenler...

Yıldız De Bana yarışmasının detayları merak ediliyor. Kanal D ekranlarında canlı olarak yayınlanacak programın sunuculuğunu Deniz Tansel Öngel'in üstleneceği biliniyor. İlgiyle takip edilen yarışmanın jüri üyeleri de merak ediliyor. Peki Yıldız De Bana jüri üyeleri kimler ve yarışma ne zaman başlayacak?

Yıldız De Bana yarışması ne zaman başlayacak?

Kanal D ekranlarında yakın süreçte yayınlanması beklenen Yıldız De Bana yarışmasının yayın tarihi merak ediliyor. İzleyicilerin fragmanlarını takip ettiği yarışma 31 Mart 2023 tarihinde Cuma gününde canlı olarak izleyicilerle buluşmuş olacak.

Yıldız De Bana yarışması jüri üyeleri kimler?

Yarışmada toplam 18 yarışmacı bulunacak. 9 kadın 9 erkek yarışmacının yer aldığı programda jüri üyeliği yapacak olan isimler Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz olacak.