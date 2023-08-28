Yıldızlar geçidi.. Suudi Arabistan'a transfer olan yıldız futbolcular..
ensonhaber.com

Yaz sezonuna damga vuran Suudi Arabistan takımları dünyaca ünlü yıldız futbolcuları takımlarına katarak dikkat çekti.

Astronomik ücretler karşılığında Suudi Arabistan'a transfer olan camiasını adeta ikiye böldü.

Kariyerlerine Suudi Arabistan'da devam etmek isteyen futbolcular futbolseverler tarafından tepki görüyor.

Cristiano Ronaldo ile başlayan Suudi Arabistan rüzgarı bu yaz yeni yıldız isimlerin katılmasıyla ilgi odağı haline geldi.

Avrupa'da kariyerlerini sonlandırıp Suudi Arabistan'a transfer olan yıldız futbolcuları sizler için derledik.

İşte bu yaz Suudi Arabistan'a transfer olan yıldız futbolcular..

Yeni Haber Başlığı

Karim Benzema - Al Ittihad

Yeni Haber Başlığı

Neymar - Al Hilal

Yeni Haber Başlığı

Marcelo Brozovic - Al Nassr

Yeni Haber Başlığı

Edouard Mendy - Al Ahli

Yeni Haber Başlığı

Merih Demiral - Al Ahli

Yeni Haber Başlığı

Roberto Firmino - Al Ahli

Yeni Haber Başlığı

N'golo Kante - Al Ittihad

Yeni Haber Başlığı

Riyad Mahrez - Al Ahli

Yeni Haber Başlığı

Sadio Mane - Al Nassr

Yeni Haber Başlığı

Aymetic Laporte - Al Nassr

Yeni Haber Başlığı

Fabinho - Al Ittihad

Yeni Haber Başlığı

Sergej Milinkovic Savic - Al-Hilal

Yeni Haber Başlığı

Alex Telles - Al Nassr

Yeni Haber Başlığı

Ruben Neves - Al Hilal

Yeni Haber Başlığı

Kalidou Koulibaly - Al Hilal

Yeni Haber Başlığı

Jota - Al-Ittihad

Yeni Haber Başlığı

Jordan Henderson - Al Ettifaq

Yıldızlar geçidi.. Suudi Arabistan'a transfer olan yıldız futbolcular..