Yıldızlar geçidi.. Suudi Arabistan'a transfer olan yıldız futbolcular..

Yaz transfer sezonuna damga vuran Suudi Arabistan takımları dünyaca ünlü yıldız futbolcuları takımlarına katarak dikkat çekti.
Astronomik ücretler karşılığında Suudi Arabistan'a transfer olan futbolcular futbol camiasını adeta ikiye böldü.
Kariyerlerine Suudi Arabistan'da devam etmek isteyen futbolcular futbolseverler tarafından tepki görüyor.
Cristiano Ronaldo ile başlayan Suudi Arabistan rüzgarı bu yaz yeni yıldız isimlerin katılmasıyla ilgi odağı haline geldi.
Avrupa'da kariyerlerini sonlandırıp Suudi Arabistan'a transfer olan yıldız futbolcuları sizler için derledik.
İşte bu yaz Suudi Arabistan'a transfer olan yıldız futbolcular..
Karim Benzema - Al Ittihad
Neymar - Al Hilal
Marcelo Brozovic - Al Nassr
Edouard Mendy - Al Ahli
Merih Demiral - Al Ahli
Roberto Firmino - Al Ahli
N'golo Kante - Al Ittihad
Riyad Mahrez - Al Ahli
Sadio Mane - Al Nassr
Aymetic Laporte - Al Nassr
Fabinho - Al Ittihad
Sergej Milinkovic Savic - Al-Hilal
Alex Telles - Al Nassr
Ruben Neves - Al Hilal
Kalidou Koulibaly - Al Hilal
Jota - Al-Ittihad
Jordan Henderson - Al Ettifaq