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Yıldızlar geçidi.. Suudi Arabistan'a transfer olan yıldız futbolcular.. Abone Olun

Yıldızlar geçidi.. Suudi Arabistan'a transfer olan yıldız futbolcular.. Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olan futbolcular sosyal medyada gündemden düşmüyor. Peki hangi isimler kariyerlerine Arabistan'da devam edecek? İşte Suudi Arabistan'a transfer olan bazı yıldız isimler..

ensonhaber.com Yaz transfer sezonuna damga vuran Suudi Arabistan takımları dünyaca ünlü yıldız futbolcuları takımlarına katarak dikkat çekti. Astronomik ücretler karşılığında Suudi Arabistan'a transfer olan futbolcular futbol camiasını adeta ikiye böldü. Kariyerlerine Suudi Arabistan'da devam etmek isteyen futbolcular futbolseverler tarafından tepki görüyor. Cristiano Ronaldo ile başlayan Suudi Arabistan rüzgarı bu yaz yeni yıldız isimlerin katılmasıyla ilgi odağı haline geldi. Avrupa'da kariyerlerini sonlandırıp Suudi Arabistan'a transfer olan yıldız futbolcuları sizler için derledik. İşte bu yaz Suudi Arabistan'a transfer olan yıldız futbolcular.. Karim Benzema - Al Ittihad Neymar - Al Hilal Marcelo Brozovic - Al Nassr Edouard Mendy - Al Ahli Merih Demiral - Al Ahli Roberto Firmino - Al Ahli N'golo Kante - Al Ittihad Riyad Mahrez - Al Ahli Sadio Mane - Al Nassr Aymetic Laporte - Al Nassr Fabinho - Al Ittihad Sergej Milinkovic Savic - Al-Hilal Alex Telles - Al Nassr Ruben Neves - Al Hilal Kalidou Koulibaly - Al Hilal Jota - Al-Ittihad Jordan Henderson - Al Ettifaq

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