Yılın altın günü: Akshaya Tritiya nedir, nasıl kutlanır? Akshaya Tritiya 2024 ne zaman? Akshaya Tritiya, Hindu takvimine göre önemli bir festival günüdür. Yılın altın günü, bereket ve bolluk simgesidir. Peki, Akshaya Tritiya 2024 ne zaman? Bu günde neler yapılır? İşte detaylı bilgiler...

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Bir nevi Hıdırellez ve Nevruz gibi bahar zamanında kutlanan Akshaya Tritiya, Hindular için önem taşımaktadır.

"Akshaya" Sanskritçe'de "sonsuz, artan" anlamına gelir ve "Tritiya" üçüncü günü ifade eder. Bu festival, Hint toplumunda bereket, zenginlik ve bollukla ilişkilendirilir.

Peki, bu günde neler yapılır? Akshaya Tritiya ne zaman 2024? İşte tarihi ve anlamı...

Akshaya Tritiya nedir

Akshaya Tritiya, bu kutlu günde bolca akan sonsuz refahı ve bolluğu simgelemektedir.

İnsanların başarı ve tatminle kutsanacakları inancıyla hayırseverlik faaliyetlerine girişme, dini ritüeller gerçekleştirme ve yeni girişimlere atılma zamanıdır.

Genellikle Nisan-Mayıs aylarına denk gelen bu dönemde insanlar evlenmelerini, ev yapımı işlere başlamayı, tapınak ziyaretlerini veya yeni girişimlerde bulunmayı uğurlu bulurlar.

Özellikle altın ve mücevher alımlarıyla da bilinir; inançlara göre bu günde yapılan alışverişlerin ve yatırımların bereket getireceğine inanılır. Bu nedenle, altın ve mücevher satıcıları bu günü önemli bir ticaret fırsatı olarak görürler.

Akshaya Tritiya ne zaman 2024?

2024 yılında bu özel gün 10 Mayıs 04:17 ile 11 Mayıs sabah 2:50 arasında gerçekleşecek.