Yılın otomobili seçildi! İşte BYD Seal U fiyat listesi 2025...

OGD tarafından 10'uncusu düzenlenen 'Türkiye'de Yılın Otomobili' yarışması, büyük bir heyecana sahne oldu.

Alanında uzman otomotiv gazetecilerinin oylarıyla belirlenen sonuçlara göre, 7 finalist arasından BYD'nin Türkiye'de büyük ilgi gören modeli SEAL U, 'Türkiye’de Yılın Otomobili' unvanını kazandı.

BYD'nin tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla Türkiye pazarında sunduğu D-SUV modeli SEAL U, modern tasarımı ve ileri teknolojiyi bir arada sunuyor.

Modelin her iki versiyonu da kendi segmentinde dikkati çeken donanımları ve performansıyla standartları yeniden tanımlıyor.

SEAL U ÖZELLİKLERİ

BYD'nin, D-SUV segmentindeki şarj edilebilir hibrit modeli olan SEAL U DM-i ise yenilikçi Super DM (Dual Mode) teknolojisiyle yüksek performans, verimlilik ve konforu bir arada sunuyor. BYD SEAL U DM-i, 145 kilovatlık (kW) (197 PS) elektrik motorunu, 72 kW (98 PS) gücündeki 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motoru ile kombine ederek, 160 kW (218 PS) maksimum sistem gücü sunuyor.

WLTP ölçümlerine göre 115 kilometre şehir içi elektrikli sürüş menziline sahip olan model, 80 kilometre karma sürüş menzili sunuyor. Bununla birlikte SEAL U DM-i modeli, 1080 kilometrelik toplam karma menziliyle uzun yolculuklar için de öne çıkıyor.

SEAL U DM-i'nin dış ölçüleri birebir korunurken, çift motorlu altyapı sayesinde sistem gücü 238 kW'a (323 PS) çıkarıldı. Bu artışla birlikte araç, çok daha dinamik ve çevik bir sürüş sunarak, 0'dan 100 kilometre/saat hıza yalnızca 5,9 saniyede ulaşabiliyor.

BYD'nin yüksek teknolojiyi, güvenlik ve konfor ile buluşturan D-SUV modeli SEAL U EV modeli ise güçlü bir elektrikli otomobil olarak öne çıkıyor.

İŞTE FİYATI

BYD SEAL U EV 160 kW Design modeli, %10 ÖTV oranına sahip olup anahtar teslim fiyatı 1.925.000 TL'dir.

BYD SEAL U DM-i 160 kW Design modeli, %30 ÖTV oranı ile satışa sunulmakta olup anahtar teslim fiyatı 2.115.000 TL’dir.

BYD SEAL U DM-i 238 kW AWD Design modeli, %60 ÖTV oranına sahiptir. Anahtar teslim fiyatı 2.950.000 TL, lansman özel fiyatı ise 2.845.000 TL olarak belirlenmiştir.

BYD SEAL 160 kW Design modeli, %10 ÖTV oranıyla satılmaktadır. Anahtar teslim fiyatı 1.925.000 TL, lansman özel fiyatı ise 1.850.000 TL’dir.

BYD SEAL 390 kW AWD Excellence modeli, %60 ÖTV oranına sahiptir ve anahtar teslim fiyatı 3.090.000 TL’dir. Bu model için lansman özel fiyat belirtilmemiştir.