Yılın transferi olacak! Anderson Talisca, Süper Lig'e geri mi geliyor? Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Beşiktaş'ta başkan adayının Talisca sözleri dikkat çekti. Serdar Adalı'nın Talisca sözleri Beşiktaşlıları heyecanlandırdı..

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Yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Beşiktaş 2023-2024 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı.

Süper Lig'de ve Konferans Ligi'nde üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılmış ve takımın başına Güneş'in yardımcılarından Burak Yılmaz getirilmişti.

Beşiktaş'ın başında 4 maça çıkan Burak Yılmaz'da istenileni veremeyince yollar ayrılmış ve takımın başına Rıza Çalımbay getirilmişti.

Beşiktaş yönetimi kötü gidişatın ardından Olağanüstü Kongre kararı aldı. Ahmet Nur Çebi'nin katılmayacağı seçimler 3 Aralık'ta yapılacak.

Başkanlık seçiminde Hasan Arat ve Serdal Adalı, siyah beyazlıların yeni başkanı olmak için yarışacak.

Başkan adayları seçim öncesi verdikleri vaatler ile siyah beyazlı taraftarların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Serdar Adalı'dan Talisca sürprizi

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, göreve gelmeleri durumunda eski yıldızları Anderson Talisca için transfer görüşmelerini başlatacaklarını duyurdu.

Bir basın toplantısı düzenleyen Adalı 1Taraftarın çok istediği Talisca alınsaydı, her şey çok farklı olurdu. Tribünlere kulak vereceksin" diyerek Ahmet Nur Çebi ve yönetimini eleştirdi.

Açıklamalarına devam eden Serdar Adalı "Şimdi talimat verdim, Arabistan’da lig ne zaman bitiyor, oyuncunun durumu ne araştırıyorlar. Cristiano Ronaldo’nun da transferde etkisi olabilir. Göreve gelirsek Talisca’yı alabiliriz. Baktık olmuyor daha da iyisini getiririz. Ara dönemde çok üst düzey 2 yıldız getireceğim. Tüm planlarım bu yönde" sözleriyle gündeme oturdu..