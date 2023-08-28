Yılların geleneği bakın ne anlama geliyormuş.. Gidenin arkasından su dökmek ne ifade ediyor? Gidenin arkasından su dökme geleneğinin ne anlama geldiği birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki yıllardır eskimeyen bu gelenek ne anlama geliyor? İşte yanıtı..

ensonhaber.com

Yıllardır devam eden bir gelenek olan gidenin arkasından su dökme geleneğinin neden yapıldığı merak ediliyor.

Gidenin arkasından su dökme geleneği ülkemiz dışında Bulgaristan, Sırbistan ve diğer çevre ülkelerde yapılan bir halk geleneği olarak dikkat çekiyor.

Halk arasındaki inanışa göre, bir yolculuğa çıkan veya bir iş yapan kişinin arkasından su dökmek iyi şans getirmesi ve seyahatin ya da işin mutlu bir şekilde sonlanması için yapılmaktadır.

Gidenin arkasından su dökme geleneği okula giderken, bir sınav yada iş görüşmesine giderken ve askere giderken de uygulanmaktadır.

Gidenin arkasından dökülen su durmadığı veya takılmadığı için hareketliliği ve hareket kolaylığını ifade eder.

Bu yüzden de bir kişinin başladığı işin dökülen su kadar yumuşak gitmesi için arkasından su dökülür.

Su dökme hareketi sırasında "Su gibi git, su gibi gel" veya "Su kadar temiz ve berrak git" şeklinde ifadeler kullanılır.