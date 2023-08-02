Yılların yağını mum gibi eritiyor! Her gören "ne yaptın" diye soracak... Kilo vermek için uzun zamandır mesai harcıyor ancak sonuç alamıyorsanız, hazır olun...İşte yağları parçalamaya yardımcı olacak o ipucu!

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Fazla kilolarınız ile başınız dertteyse, sakin olun...

Özellikle yaz aylarında can sıkan kiloları hızlı bir şekilde eritmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz.

Ne diyetler, ne tarifler yaptınız ancak etkisini göremediyseniz, üzülmeyin.

Vücudunuzdaki yağları mum gibi eritecek olan "yağlı kahve" ile fit bir görünüme kavuşacaksınız.

Hem sağlıklı hem de lezzetli olan bu kahve çeşidi, yurt dışında viral hale geldi.

Diyete başlayıp bozmaktan sıkılanlar, kahvelerinde ekledikleri bir kaşık hindistan cevizi yağı ile kilolarına veda etti.

Yağlı kahveyi deneyin

İngilizcedeki adı "Bulletproof Coffe" olan bu yeni kahve, yağlı kahve olarak da adlandırılıyor.

Özellikle ketojenil beslenme tarzına sahip olan insanların tercih ettiği bu kahve, sağlıklı yağlar ile yağ yakımına yardımcı olmayı hedefliyor.

Hazırladığınız bir fincan kahveye 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyin.

Her gün düzenli olarak içtiğinizde ve beslenme-egzersiz dengesi kurduğunuzda inceldiğinizi hissedeceksiniz.