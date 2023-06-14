Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef yeni jüri üyesi Yılmaz Öztürk biyografisi... MasterChef All Star bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. İlk bölüm fragmanında yeni jüri üyesi Yılmaz Öztürk dikkat çekti. Somer Şef'in yerine gelen Yılmaz Şef'in kim olduğun merak ediliyor. Peki MasterChef yeni jüri üyesi Yılmaz Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

2018’den bu yana TV8 ekranlarında yayınlanan MAsterChef Türkiye, 7. Sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bu yıl yeni formatıyla televizyonda reyting rekorları kıracak olan MasterChef’te eski yarışmacılar yer alacak.

Fragmanıyla heyecan yaratan yarışma programı bu akşam izleyicisiyle kavuşuyor. Fragmanda dikkat çeken detaylardan biri de jüri üyeleri oldu.

MasterChef Türkiye’nin yayınlanan fragmanında Somer Sivrioğlu yerine yeni bir jüri üyesi yer aldı. Yeni jüri Yılmaz Öztürk seyirciler tarafından merak konusu oldu.

Peki MasterChef yeni jüri üyesi Yılmaz Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Yılmaz Öztürk biyografisi...

Yılmaz Öztürk kimdir?

Meslek hayatına 1998 yılında Ankara’da başlayan Yılmaz Öztürk, 1999 - 2007 yılları arasında Türkiye’nin en bilindik mutfaklarında çalıştı.

2004 yılında Genç Aşçılar Yarışması’nda Gümüş Madalya kazandı. 2007 - 2010 yılları arasında ise Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca’da mutfak şefi olarak çalıştı.

2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesi’nde eğitmenlik yapan Yılmaz Öztürk, uzun zaman sonra İstanbul’a dönerek Mürver Restaurant’ın şefi oldu.