Yine tedirgin etti! Bu yıl saatler geri alınacak mı 2023? Türkiye'de kış saati uygulaması kapsamında saatlerin geri alınması, her yıl kafa karıştırıyor. Bu kapsamda işine gücüne geç kalmak istemeyenler, "saatler geri alınacak mı" merak ediyor. Peki bu yıl saatler geri alınacak mı? İşte detaylar...

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Saatlerin geri alınması, yaz aylarında daha fazla gün ışığından yararlanmayı amaçlar.

Daha erken bir saatte gün ışığına geçiş, insanların akşam saatlerinde daha uzun süre güneş ışığına sahip olmalarını sağlar. Bu, enerji tasarrufuna ve dışarıda daha fazla etkinlik yapma fırsatına katkıda bulunabilir.

Bu uygulama pek çok ülkede devam etse de, Türkiye'de son 7 yıldır saatleri geri-ileri alınmıyor. Ancak her sene Ekim ayı sonunda merak konusu olmaya devam ediyor.

"Saatler geri alınacak mı" sorusu milyonlarca vatandaşın yeniden gündemine geldi.

Kafa karışıklığına yol açan duruma dair detaylar araştırılıyor.

Peki, bu yıl saatler geri alınacak mı? Kış saatine geçilecek mi? İşte detaylar...

Saatler geri alınacak mı?

8 Eylül 2016 tarihli 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7 Eylül 2016 tarihli 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre Türkiye'de yaz saati kalıcı hâle getirildi. Bu kapsamda saatte herhangi bir değişiklik yapılmayacak.