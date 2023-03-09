YKS 2023: GÜNCEL TYT müfredatı! TYT sınav konuları... 2023 eğitim yarıyılında meydana gelen deprem felaketleri, eğitime de yansıdı. Bu kapsamda YKS yani üniversite sınavında çıkacak olan konularda da değişiklik yapıldı. Üniversite adayları, sınavda çıkacak konuların son halini sorguluyor. Peki,YKS 2023: TYT-AYT konuları ve müfredatı! Sınava dahil ve hariç olan konular...

Üniversite sınavı için binlerce öğrenci ter dökmeye devam ediyor. Hayallerindeki üniversiteyi kazanmak için rakiplerini geride bırakmak isteyenler, çıkacak olan konularla ilgili test çözüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) başvurularının başladığını duyurdu. YKS 2023 başvurusunda bulunacak olan adaylar, ücreti ödemelerinin akabinde sınav binalarına yerleştirilecek. YKS, 3 oturumdan oluşmaktadır ve adaylara lise müfredatından, lisede görmüş oldukları derslerden sorular sorulmaktadır. İlk oturumu (TYT) zorunlu olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, üniversite hayali kuran tüm öğrenciler için oldukça önemlidir. İkinci oturum olan AYT sınavı alan bilgisi ölçerken, YDT ise yabancı dil eğitimi almak isteyen öğrenciler içindir. Bu kapsamda YKS 2023: TYT,AYT,YDT konuları ve soru dağılımı sıklıkla sorgulanıyor. YKS'de hangi konular çıkacak? TYT'ye hangi konular dahil? AYT'de çıkacak konular neler? YDT 2023 konuları nelerdir? gibi başlıklarla aramalar yapılıyor. Peki, 2023 YKS müfredatında hangi konular var, hangi konular yok? İşte müfredatın son hali... 2023 TYT konuları TYT’de toplam soru sayısı 120 ve sınavın süresi 135 dakikadır. TYT konuları arasında matematik, Türkçe, biyoloji, fizik, coğrafya, kimya, tarih, din kültürü ve felsefe yer almaktadır. 2023 Güncel TYT Türkçe Konuları; · Sözcük Anlamı · Söz Yorumu · Deyim ve Atasözü · Cümle Anlamı · Cümle Yorumu · Paragrafta Anlatım Teknikleri · Paragrafta Konu-Ana Düşünce · Paragrafta Yapı · Paragrafta Yardımcı Düşünce · Ses Bilgisi · Yazım Kuralları · Noktalama İşaretleri · Sözcüğün Yapısı · Sözcük Türleri · Fiiller · Sözcük Grupları · Cümlenin Ögeleri · Cümle Türleri · Anlatım Bozukluğu 2023 Güncel TYT Matematik Konuları; · Temel Kavramlar · Sayı Basamakları · Rasyonel Sayılar · Ondalıklı Sayılar · Basit Eşitsizlikler · Mutlak Değer · Üslü Sayılar · Köklü Sayılar · Çarpanlara Ayırma · Denklem Çözme · Oran-Orantı · Problemler · Kümeler · Fonksiyonlar · Permütasyon · Kombinasyon · Binom · Olasılık · İstatistik · Polinomlar · 2. Dereceden Denklemler · Karmaşık Sayılar · Parabol 2023 Güncel TYT Geometri Konuları; · Temel Kavramlar · Doğruda Açılar · Üçgende Açılar · Özel Üçgenler · Dik Üçgen · İkizkenar Üçgen · Eşkenar Üçgen · Üçgende Alan · Açıortay · Kenarortay · Üçgende Benzerlik · Açı Kenar Bağıntıları · Çokgenler · Dikdörtgen · Özel Dörtgenler · Çemberler · Katı Cisimler · Prizmalar · Noktanın Analitiği · Doğrunun Analitiği · Çemberin Analitiği · Trigonometri 2023 TYT Coğrafya Konuları · Doğa ve İnsan · Dünya’nın Şekli ve Hareketleri · Coğrafi Konum · Harita Bilgisi · Atmosfer ve Sıcaklık · İklimler · Basınç ve Rüzgarlar · Nem, Yağış ve Buharlaşma · İç Kuvvetler / Dış Kuvvetler · Su – Toprak ve Bitkiler · Nüfus · Göç · Yerleşme · Türkiye’nin Yer Şekilleri · Ekonomik Faaliyetler · Bölgeler · Uluslararası Ulaşım Hatları · Çevre ve Toplum · Doğal Afetler TYT Tarih Konuları 2023; Tarih ve Zaman

İnsanlığın İlk Dönemleri

Ortaçağ’da Dünya

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

İslam Medeniyetinin Doğuşu

İlk Türk İslam Devletleri

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti(1300-1453)

Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)

Yeni Çağ Avrupa Tarihi

Yakın Çağ Avrupa Tarihi

Osmanlı Devletinde Arayış Yılları

18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi

En Uzun Yüzyıl

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

20. Yüzyılda Osmanlı Devleti

I. Dünya Savaşı

Mondros Ateşkesi, İşgaller ve Cemiyetler

Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi

I. TBMM Dönemi

Kurtuluş Savaşı ve Antlaşmalar

II. TBMM Dönemi ve Çok Partili Hayata Geçiş

Türk İnkılabı

Atatürk İlkeleri

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası TYT Fizik Konuları 2023; Fizik Bilimine Giriş

Madde ve Özellikleri

Sıvıların Kaldırma Kuvveti

Basınç

Isı, Sıcaklık ve Genleşme

Hareket ve Kuvvet

Dinamik

İş, Güç ve Enerji

Elektrik

Manyetizma

Dalgalar

Optik 2023 TYT Biyoloji Konuları; Canlıların Ortak Özellikleri

Canlıların Temel Bileşenleri

Hücre ve Organeller – Madde Geçişleri

Canlıların Sınıflandırılması

Hücrede Bölünme – Üreme

Kalıtım

Bitki Biyolojisi

Ekosistem 2023 TYT Kimya Konuları · Kimya Bilimi Konu Özeti · Atom ve Yapısı Konu Özeti · Periyodik Sistem Konu Özeti · Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Konu Özeti · Maddenin Halleri · Kimyanın Temel Kanunları · Asitler, Bazlar ve Tuzlar · Kimyasal Hesaplamalar · Karışımlar · Endüstride ve Canlılarda Enerji · Kimya Her Yerde 2023 TYT Felsefe Konuları Felsefenin Konusu

Bilgi Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Sanat Felsefesi

Din Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Bilim Felsefesi 2023 TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları · İnanç · İbadet · Ahlak ve Değerler · Din, Kültür ve Medniyet · Hz. Mhammed (S.A.V.) · Vahiy ve Akıl · Dünya ve Ahiret · Kur’an'a göre Hz. Muhammed (S.A.V.) · İnançla İlgili Meseleler · Yahudilik ve Hristiyanlık · İslam ve Bilim · Anadolu da İslam · İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar · Güncel Dini Meseler · Hint ve Çin Dinleri