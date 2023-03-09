YKS 2023: GÜNCEL TYT müfredatı! TYT sınav konuları...

Üniversite sınavı için binlerce öğrenci ter dökmeye devam ediyor. Hayallerindeki üniversiteyi kazanmak için rakiplerini geride bırakmak isteyenler, çıkacak olan konularla ilgili test çözüyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) başvurularının başladığını duyurdu.
YKS 2023 başvurusunda bulunacak olan adaylar, ücreti ödemelerinin akabinde sınav binalarına yerleştirilecek.
YKS, 3 oturumdan oluşmaktadır ve adaylara lise müfredatından, lisede görmüş oldukları derslerden sorular sorulmaktadır.
İlk oturumu (TYT) zorunlu olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, üniversite hayali kuran tüm öğrenciler için oldukça önemlidir.
İkinci oturum olan AYT sınavı alan bilgisi ölçerken, YDT ise yabancı dil eğitimi almak isteyen öğrenciler içindir.
Bu kapsamda YKS 2023: TYT,AYT,YDT konuları ve soru dağılımı sıklıkla sorgulanıyor. YKS'de hangi konular çıkacak? TYT'ye hangi konular dahil? AYT'de çıkacak konular neler? YDT 2023 konuları nelerdir? gibi başlıklarla aramalar yapılıyor.
Peki, 2023 YKS müfredatında hangi konular var, hangi konular yok? İşte müfredatın son hali...
2023 TYT konuları
TYT’de toplam soru sayısı 120 ve sınavın süresi 135 dakikadır. TYT konuları arasında matematik, Türkçe, biyoloji, fizik, coğrafya, kimya, tarih, din kültürü ve felsefe yer almaktadır.
2023 Güncel TYT Türkçe Konuları;
· Sözcük Anlamı
· Söz Yorumu
· Deyim ve Atasözü
· Cümle Anlamı
· Cümle Yorumu
· Paragrafta Anlatım Teknikleri
· Paragrafta Konu-Ana Düşünce
· Paragrafta Yapı
· Paragrafta Yardımcı Düşünce
· Ses Bilgisi
· Yazım Kuralları
· Noktalama İşaretleri
· Sözcüğün Yapısı
· Sözcük Türleri
· Fiiller
· Sözcük Grupları
· Cümlenin Ögeleri
· Cümle Türleri
· Anlatım Bozukluğu
2023 Güncel TYT Matematik Konuları;
· Temel Kavramlar
· Sayı Basamakları
· Rasyonel Sayılar
· Ondalıklı Sayılar
· Basit Eşitsizlikler
· Mutlak Değer
· Üslü Sayılar
· Köklü Sayılar
· Çarpanlara Ayırma
· Denklem Çözme
· Oran-Orantı
· Problemler
· Kümeler
· Fonksiyonlar
· Permütasyon
· Kombinasyon
· Binom
· Olasılık
· İstatistik
· Polinomlar
· 2. Dereceden Denklemler
· Karmaşık Sayılar
· Parabol
2023 Güncel TYT Geometri Konuları;
· Temel Kavramlar
· Doğruda Açılar
· Üçgende Açılar
· Özel Üçgenler
· Dik Üçgen
· İkizkenar Üçgen
· Eşkenar Üçgen
· Üçgende Alan
· Açıortay
· Kenarortay
· Üçgende Benzerlik
· Açı Kenar Bağıntıları
· Çokgenler
· Dikdörtgen
· Özel Dörtgenler
· Çemberler
· Katı Cisimler
· Prizmalar
· Noktanın Analitiği
· Doğrunun Analitiği
· Çemberin Analitiği
· Trigonometri
2023 TYT Coğrafya Konuları
· Doğa ve İnsan
· Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
· Coğrafi Konum
· Harita Bilgisi
· Atmosfer ve Sıcaklık
· İklimler
· Basınç ve Rüzgarlar
· Nem, Yağış ve Buharlaşma
· İç Kuvvetler / Dış Kuvvetler
· Su – Toprak ve Bitkiler
· Nüfus
· Göç
· Yerleşme
· Türkiye’nin Yer Şekilleri
· Ekonomik Faaliyetler
· Bölgeler
· Uluslararası Ulaşım Hatları
· Çevre ve Toplum
· Doğal Afetler
TYT Tarih Konuları 2023;
- Tarih ve Zaman
- İnsanlığın İlk Dönemleri
- Ortaçağ’da Dünya
- İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
- İslam Medeniyetinin Doğuşu
- İlk Türk İslam Devletleri
- Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
- Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti(1300-1453)
- Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)
- Yeni Çağ Avrupa Tarihi
- Yakın Çağ Avrupa Tarihi
- Osmanlı Devletinde Arayış Yılları
- 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
- En Uzun Yüzyıl
- Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
- 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti
- I. Dünya Savaşı
- Mondros Ateşkesi, İşgaller ve Cemiyetler
- Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi
- I. TBMM Dönemi
- Kurtuluş Savaşı ve Antlaşmalar
- II. TBMM Dönemi ve Çok Partili Hayata Geçiş
- Türk İnkılabı
- Atatürk İlkeleri
- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
TYT Fizik Konuları 2023;
- Fizik Bilimine Giriş
- Madde ve Özellikleri
- Sıvıların Kaldırma Kuvveti
- Basınç
- Isı, Sıcaklık ve Genleşme
- Hareket ve Kuvvet
- Dinamik
- İş, Güç ve Enerji
- Elektrik
- Manyetizma
- Dalgalar
- Optik
2023 TYT Biyoloji Konuları;
- Canlıların Ortak Özellikleri
- Canlıların Temel Bileşenleri
- Hücre ve Organeller – Madde Geçişleri
- Canlıların Sınıflandırılması
- Hücrede Bölünme – Üreme
- Kalıtım
- Bitki Biyolojisi
- Ekosistem
2023 TYT Kimya Konuları
· Kimya Bilimi Konu Özeti
· Atom ve Yapısı Konu Özeti
· Periyodik Sistem Konu Özeti
· Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Konu Özeti
· Maddenin Halleri
· Kimyanın Temel Kanunları
· Asitler, Bazlar ve Tuzlar
· Kimyasal Hesaplamalar
· Karışımlar
· Endüstride ve Canlılarda Enerji
· Kimya Her Yerde
2023 TYT Felsefe Konuları
- Felsefenin Konusu
- Bilgi Felsefesi
- Varlık Felsefesi
- Ahlak Felsefesi
- Sanat Felsefesi
- Din Felsefesi
- Siyaset Felsefesi
- Bilim Felsefesi
2023 TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
· İnanç
· İbadet
· Ahlak ve Değerler
· Din, Kültür ve Medniyet
· Hz. Mhammed (S.A.V.)
· Vahiy ve Akıl
· Dünya ve Ahiret
· Kur’an'a göre Hz. Muhammed (S.A.V.)
· İnançla İlgili Meseleler
· Yahudilik ve Hristiyanlık
· İslam ve Bilim
· Anadolu da İslam
· İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
· Güncel Dini Meseler
· Hint ve Çin Dinleri