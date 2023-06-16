YKS 2023 sonuç tarihi: TYT,AYT,YDT ne zaman açıklanacak? 17-18 Haziran'da okul sıralarında ter döken öğrenciler, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Hayal ettiği üniversiteyi kazanmak isteyen öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'de. Peki YTYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 YKS sonuç tarihi...

17-18 Haziran'da uygulanan YKS 2023 ile birlikte gözler sonuç tarihine çevriliyor. ÖSYM sınavında ter döken adaylar, alacakları puan ve sıralama ile birlikte üniversite tercihinde bulunacak. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS sonuçları, adayların hayal ettiği üniversitelere kavuşmasını sağlayacak. Milyonların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek duyuruda. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Adaylar, hemen ardından tercih planlarını belirleyecek. Peki 2023 YKS ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman belli olacak? İşte sonuç tarihi... 2023 YKS sonuçları ne zaman? 2023 YKS sonuçları ( TYT, AYT, YDT) ÖSYM'nin takvimine göre 20 Temmuz Perşembe günü açıklanacak. Tercih tarihleri: Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacak.