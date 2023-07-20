YKS 2023 tercih kılavuzu yayımlandı mı? TERCİH KILAVUZU PDF! YKS sonuçlarını öğrenenler tercih için bekliyor. Gözler ÖSYM'ye çevrildi, tercih kılavuzu yayımlandı mı merak ediliyor.

Hayallerini süsleyen üniversiteyi kazanmak isteyen adaylar, YKS sonuçlarını öğrendi.

ÖSYM, YKS 2023 sınav sonuçlarını açıkladı.

Sınav sonucuna göre tercih yapacak olan adaylar, kılavuz doğrultusunda ilerliyor. Bu kapsamda, "YKS 2023 tercih kılavuzu" araştırılıyor.

YKS tercih kılavuzu kapsamında taban puanlar ve koşullar gibi detayları görüntüleyebilecek olan öğrenciler, ÖSYM'nin kılavuzu yayımlayacağı tarihi merak ediyor.

Peki, YKS 2023 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Ne zaman açıklanacak? YKS 2023 tercih kılavuzu PDF...

Tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS 2023 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Bu kapsamda tercih kılavuzunun da kısa bir süre içinde yayımlanması bekleniyor.

Tercih sihirbazı: YÖK Atlas

YÖK tarafından YKS tercihleri sırasında öğrencilere kolaylık sağlaması için geliştirilen YÖK Atlas tercih programı, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini içeriyor.

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

Yerleşenlerin geldikleri iller

Yerleşenlerin öğrenim durumu

Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

Yerleşen okul birincileri

Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

Yerleşen son kişinin profili

Yerleşenlerin TYT/AYT net ortalamaları

Yerleşenlerin YKS puanları

Yerleşenlerin YKS başarı sıraları

Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

Yerleşme koşulları

bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.