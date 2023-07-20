YKS 2023 tercih kılavuzu yayımlandı mı? TERCİH KILAVUZU PDF!

Hayallerini süsleyen üniversiteyi kazanmak isteyen adaylar, YKS sonuçlarını öğrendi.
ÖSYM, YKS 2023 sınav sonuçlarını açıkladı.
Sınav sonucuna göre tercih yapacak olan adaylar, kılavuz doğrultusunda ilerliyor. Bu kapsamda, "YKS 2023 tercih kılavuzu" araştırılıyor.
YKS tercih kılavuzu kapsamında taban puanlar ve koşullar gibi detayları görüntüleyebilecek olan öğrenciler, ÖSYM'nin kılavuzu yayımlayacağı tarihi merak ediyor.
Peki, YKS 2023 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Ne zaman açıklanacak? YKS 2023 tercih kılavuzu PDF...
Tercih kılavuzu yayımlandı mı?
YKS 2023 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Bu kapsamda tercih kılavuzunun da kısa bir süre içinde yayımlanması bekleniyor.
Tercih sihirbazı: YÖK Atlas
YÖK tarafından YKS tercihleri sırasında öğrencilere kolaylık sağlaması için geliştirilen YÖK Atlas tercih programı, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini içeriyor.
YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;
Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
Yerleşenlerin geldikleri iller
Yerleşenlerin öğrenim durumu
Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
Yerleşen okul birincileri
Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
Yerleşen son kişinin profili
Yerleşenlerin TYT/AYT net ortalamaları
Yerleşenlerin YKS puanları
Yerleşenlerin YKS başarı sıraları
Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
Yerleşme koşulları
bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.