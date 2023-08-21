YKS 2.tercihler ne zaman, nasıl yapılır? 2023 ek yerleştirme tarihleri YKS tercihlerinde üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ek tercih hakkını kullanacak. Peki, ikinci tercihler ne zaman? YKS ek tercihler başladı mı? Nasıl yapılacak? İşte detaylar...

ensonhaber.com Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı. Üniversite tercihinde bulunan adaylardan kimisi hayal ettiği okula kavuştu, kimisi ise açıkta kaldı. İlk tercihlerde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar hakkını ek tercihlerde kullanacak. Bu kapsamda ikinci tercih detayları merak ediliyor. Özellikel YKS 2. tercihler nasıl yapılır sorusu adayların soru işaretleri arasında yer alıyor. Peki, YKS 2. tercihleri ne zaman yapılacak? İşte YKS ek tercih tarihleri 2023! YKS 2.tercih ne zaman? YKS ek tercihleri, ilk kayıtların akabinde yapılacak. Öncelikle kazanan adaylar yerleştirilecek ve açıkta kalan kontenjanlar doğrultusunda 2.tercihler alınacak. Bu tarih, eylül ayının ilk haftasına denk gelecek. YKS ek tercih nasıl yapılır? Adaylar, 2023-YKS ek yerleştirme tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.