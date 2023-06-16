YKS baraj kalktı mı? 2023 TYT baraj puanı var mı, yok mu? Üniversite sınavına girecek olan adaylar için büyük gün geldi çattı. YKS’nin ilk sınavı olan TYT yarın gerçekleşecek. Adaylar baraj puanının olup olmadığını merak ediyor. Peki 2023 YKS baraj kalktı mı? TYT baraj puanı kaç? İşte merak edilenler…

Her yıl Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı için heyecan dorukta.

Eğitimini lisans ve önlisansa tamamlamak isteyen öğrenciler, YKS sınavı ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı.

TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç aşamada yapılan YKS, 17 Haziran ve 18 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

Sınava bir gün kala merak edilen konulardan biri de YKS barajı oldu. AYT’ye girebilmeyi belirleyen TYT baraj puanının olup olmayacağı araştırılıyor.

Peki 2023 YKS baraj puanı var mı, yok mu? TYT baraj puanı kaç? İşte tüm detaylar...

YKS baraj kalktı mı?

Yükseköğretim Kurulu geçtiğimiz yıl üniversite sınavlarındaki barajları kaldırdı. YÖK tarafından yapılan açıklamada, "Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.” ifadelerine yer verildi.