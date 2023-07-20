YKS barajı kalktı mı? İşte tercih yapmak için gereken puan! YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS tercihlerine çevrildi. Adaylar YKS barajının olup olmadığını ve tercih yapmak için gereken en düşük puanı araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), her yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) düzenliyor. Lise eğitimlerini üniversiteye tamamlamak isteyen öğrenciler 17-18 Haziran tarihinde YKS sınavında ter döktü. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından beklenen gün geldi. ÖSYM, YKS sonuçlarını açıkladı. Milyonlarca aday, sınav sonuçlarını araştırırken gözler YKS tercihlerine çevrildi. YKS tercihleri için gerekli olan puan merak ediliyor. Peki YKS barajı kalktı mı? YKS tercihleri için gereken en düşün puan kaç? İşte merak edilenler... YKS barajı kalktı mı? Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) geçen yıldan itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temek Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir.