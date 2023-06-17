YKS cevap anahtarı 2023! YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YKS ilk oturumunun bitimine kısa bir zaman kala soru kitapçığı ve cevap anahtarı adayların gündeminde yerini aldı. Peki 2023 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başladı. YKS’nin ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleşti. AYT ve YDT sınavları ise 18 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. YKS’nin ilk oturumunun gerçekleşmesiyle en çok merak edilen konulardan biri soru kitapçıkları ve cevap anahtarları oldu. TYT’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere toplamda 120 soru sorulurken, AYT’de 160 soru, YDT’de ise 80 soru soruluyor. 3 milyondan fazla adayın ter döktüğü sınavda ilk oturumun ardından arama motorlarında “YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarları açıklandı mı?” sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar… 2023 YKS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavlarına ilişkin sorular ve cevap anahtarı genellikle sınav tamamlandıktan hemen sonra erişime açılıyor. 2023 YKS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının Pazar günü son oturumun tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.