YKS ek tercih ne zaman bitiyor? Ek tercih ücreti ne kadar? ÖSYM açıkladı! Üniversiteye yerleşemeyen adayların heyecanla beklediği YKS ek tercih dönemi başlıyor. Bu süreci kaçırmak istemeyen adaylar ek tercihlerin son gününü ve tercih ücretini merak ediyor. İşte detaylar…

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Üniversiteye giriş için yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), binlerce genç için yeni bir başlangıcın kapısını aralıyor.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleşmeye hak kazanan adaylar, kayıt işlemlerini tamamladılar.

Ancak hala bir bölüme yerleşemeyen veya değiştirmek isteyen adaylar için bir umut ışığı var: YKS ek tercih dönemi.

Henüz bir bölüme yerleşmeyen ya da değiştirmek isteyenler ek tercih dönemini yakından takip ediyor.

Heyecanla beklenen süreç bugün itibarıyla başladı. Peki, YKS ek tercih dönemi ne zaman sona erecek? YKS ek tercih ücreti ne kadar? İşte merak edilenler…

YKS ek tercih ne zaman bitiyor?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgiye göre YKS ek tercihleri 12 -17 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Tercihler 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır.

YKS ek tercih ücreti ne kadar?

50 lira tutarındaki ek yerleştirme ücreti, 18 Eylül 2023 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecek.9 saat önce