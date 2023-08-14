YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman 2023? Ek yerleştirme tarihleri Üniversite adaylarının tercih süreci tamamlandı, gözler sonuçlara çevrildi. Aynı zamanda kontenjana göre ek tercih fırsatı da olacak. Peki, YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman 2023? Ek yerleştirme tarihleri 2023.

Üniversiteye başlama maratonu sürüyor... Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları için bekleyiş sürerken ek tercih tarihleri de merak edilmeye başlandı. YKS tercih sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak ve adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk tercihlerde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar hakkını ek tercihlerde kullanacak. Peki, YKS 2. tercihleri ne zaman yapılacak? İşte YKS ek tercih tarihleri 2023! YKS ek tercih nasıl yapılacak? Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. YKS ek tercih ne zaman 2023? İlk kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. Ek tercihlerin üniversite kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.