YKS görevli ücretleri 2023: YKS gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? Üniversite sınavına sayılı günler kaldı. Sınav günü okullarda gözetmen olarak görev yapacak kişiler bu yılki gözetmen ücretlerini araştırmaya başladı. Peki YKS gözetmen ücreti ne kadar? İşte 2023 YKS görevli ücretleri...

Ölçe Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı.

2018 yılından bu yana her sene uygulanan YKS, bu yıl 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.

Üniversiteye geçmek için sınava girecek olan adaylar salonlarda ter dökerken, başlarında gözetmenler yer alacak.

YKS’de görev yapacak olan gözetmenler belirlenen miktarda ücret alarak ek gelir elde etmiş olacak. Sınavda görev almak isteyen kişilerin gündeminde ise gözetmen ücretleri yer alıyor.

Peki 2023 YKS gözetmen ücretleri ne kadar oldu? Gözetmen başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

2023 YKS gözetmen ücreti ne kadar?

2023 Ocak-Haziran dönemi sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır.

2022 yılında Bina Yöneticisi yüzde 15'lik vergi dilimine göre 533 TL alırken 2023 yılında 694 TL alacak.

2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 1.096 TL alacak.

2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 477 TL alırken 2023 yılında 740 TL alacak.

2022 yılında Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 449 TL alırken 2023 yılında 584 TL alacak.

2022 yılında Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 463 TL alırken 2023 yılında 602 TL alacak.

2022 yılında Yardımcı Engelli Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 730 TL alacak.

2022 E-Sınav Uygulama Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 421 TL alırken 2023 yılında 548 TL alacak.

2022 yılında E-Sınav Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 365 TL alırken 2023 yılında 474 TL alacak.

2022 yılında E-Sınav Gözetmeni yüzde 15'lik vergi dilimine göre 337 TL alırken 2023 yılında 438 TL alacak.

Gözetmen başvurusu nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada akademisyen, öğretmen ve kamu çalışanları tarafından yapılacak tercihlerden, kriterlere uygun personeli, Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden sınav görevlisi olarak belirlediklerini, bu görev için isteyenlerin GİS üzerinden tercihte bulunabilecekleri belirtildi.