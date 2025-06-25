YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak? 2025 YKS gözetmen ücreti ne kadar?

2025 YKS sınavının ardından sınavda görev alan görevliler ücretlerinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor.

Geçen hafta milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS sınavında görev alanlar ise alacakları ücreti beklemeye başladı.

Sınavda görev alanlar "YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?" ve "2025 YKS gözetmen ücreti ne kadar?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor.

İşte merak edilenler...

YKS görevli ücretleri ne zaman yatırılacak?

Sınavlarda görev alan personelin ücret ödemeleri, sınav mevzuatına göre genellikle sınav tarihinden itibaren bir hafta içinde hesaplara yatırılır.

Buna göre YKS'de görev alan personellerin ücretlerinin 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

YKS görev ücretleri ne kadar?

Geçtiğimiz hafta 2 oturum şeklinde yapılan sınavlarda görev alan gözetmenlerin ve diğer görevlilerin alacakları ücretler şu şekilde;

Bina Yöneticisi: 1.384 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.720 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.521 TL

Salon Başkanı: 1.338 TL

Gözetmen: 1.223 TL

Yedek Gözetmen: 1.070 TL