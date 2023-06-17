YKS için gerekli olan belgeler! Üniversite sınavına girmek için ne gerekli? Bugün YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı gerçekleşiyor. Üniversite sınavına saatler kala sınav için gerekli belgeler araştırılmaya başladı. Peki YKS için hangi belgeler gerekli? İşte üniversite sınavı için gerekli olan belgeler...

3 milyondan fazla aday, bugün YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavına girecek. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen YKS sınavı başlıyor. Öğrenciler sınava gireceği okullarını bulmak için yola koyuldu. Adaylar için heyecan dorukta. Sınava saatler kala merak edilen konulardan biri de YKS için gerekli belgeler oldu. Öğrenciler son hazırlıklarını yaparak olumsuz bir durumla karşılaşmamak için YKS girişinde istenen belgeleri araştırıyor. Peki YKS girerken ne gerekli? İşte 2023 YKS sınavı için gerekli belgeler... Sınav için gerekli olan belgeler Yks görevli ücreti ne zaman yatacak Sınava Giriş Belgesi (SGB) Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı kimlik kartı veya pasaport Üzerinde etiket bulunmayan şeffaf pet şişe su Sınava girişte fotoğrafsız kimlik kartı kesinlikle kabul edilmemektedir.