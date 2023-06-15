YKS saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? 2023 YKS kaç saat sürecek? TYT, AYT, YDT... Milyonlarca öğrencinin gözü YKS sınavında. Bu hafta sonu sınava girecek olan adaylar, sınav saatini ve kaç saat süreceğini merak ediyor. Peki YKS sınavı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Sınav kaç saat sürecek?

2023 YKS sınavı için geri sayım başladı. Haziran ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca öğrencinin gündeminde üniversite sınavı yerini aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 17-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 bölümden oluşan sınav ile ilgili detaylar araştırılmaya başladı. Sınava girecek olan adayların ve velilerin heyecanlı bekleyişleri devam ederken sınav süresi merak edilen konular arasında yer aldı. Peki YKS sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? 2023 YKS kaç saat sürecek? İşte tüm detaylar... YKS kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? TYT 17 Haziran Cumartesi günü saat 10:15’te başlayacak ve 13:00’de sona erecek. AYT 18 Haziran Pazar günü saat 10:15’te başlayacak ve 13:15’te bitecek. YDT ise 18 Haziran Pazar günü saat 15:45’te başlayacak ve 17:45’te sona erecek. YKS kaç saat sürecek? TYT 120 sorudan oluşmaktadır ve süresi 165 dakikadır (2 saat 45 dakika).